Президент МККК прибыла в Газу для содействия решению гуманитарных проблем

Мирьяна Сполярич встретится с сотрудниками Красного Креста и посетит Европейскую больницу Газы

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич прибыла в сектор Газа, чтобы способствовать усилиям по облегчению тяжелой гуманитарной ситуации. Об этом сообщила женевская штаб-квартира МККК.

"Цель моего визита - способствовать усилиям по облегчению отчаянной гуманитарной ситуации", - отметила Сполярич в распространенном в Женеве заявлении. Она подчеркнула, что во время поездки выразит "глубокую обеспокоенность тяжелым положением мирных жителей" и подтвердит готовность МККК "сделать все возможное, чтобы облегчить их страдания".

Сполярич встретится с сотрудниками Красного Креста и посетит Европейскую больницу Газы, где работают врачи МККК. В женевской штаб-квартире пояснили, что ее визит будет состоять "из нескольких этапов" и что "в ближайшие недели" она, как ожидается, посетит Израиль.

"Будучи нейтральным игроком, МККК готов поддержать дальнейшие гуманитарные соглашения, которые уменьшат страдания и горе", - говорится в заявлении Сполярич. Красный Крест призывает все стороны "защищать и уважать жизнь гражданского населения", а также "разрешить беспрепятственный регулярный поток помощи в Газу". В комитете считают, что заложников необходимо освободить" и разрешить МККК "безопасно их посещать". По мнению Красного Креста, "неприемлемо, что у гражданских лиц нет безопасного места" в Газе и что в условиях военной блокады "невозможно обеспечить адекватную гуманитарную помощь".

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что возобновляет боевые действия в секторе Газа.