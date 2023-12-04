Голландские организации хотят через суд запретить поставку запчастей для F-35 в Израиле

По мнению организаций Oxfam Novib, поставка в страну запчастей для F-35, которые используются в том числе для бомбардировок сектора Газа, косвенно ведет к гибели мирных жителей, что является нарушением законов и обычаев войны

ГААГА, 4 декабря. /ТАСС/. Судебный процесс, в рамках которого несколько гуманитарных и пацифистских организаций добивается запрета на поставки в Израиль запчастей для истребителей F-35, начался в Нидерландах. Об этом говорится в пресс-релизе голландского подразделения организации Oxfam Novib, выступающей в качестве одного из истцов.

По мнению организаций, поставка в Израиль запчастей для F-35, которые используются в том числе для бомбардировок сектора Газа, косвенно ведет к гибели мирных жителей, что является нарушением законов и обычаев войны.

Иск подан от лица Oxfam Novib, PAX and The Rights Forum и поддержан другими гуманитарными и пацифистскими организациями.

В начале ноября газета NRC сообщила, что правительство Нидерландов решило продолжить поставки Израилю запасных частей для истребителей F-35 после обострения конфликта в секторе Газа, несмотря на официальные предупреждения о том, что это может привести к серьезным нарушениям международного гуманитарного права.

И.о. министра иностранных дел Ханке Брюинс Слот тогда заявил, что самолеты используются для борьбы с "угрозами в регионе". И.о. министра внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер, в свою очередь, уточнила, что Нидерланды не поставляют никакого вооружения Израилю и что речь идет об "американских запчастях, которые хранятся в Нидерландах и предназначаются для партнеров, использующих F-35".