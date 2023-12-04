"Исламский джихад" заявил об обстреле израильских поселений у границы с сектором Газа

Группировка выпустила ракеты по кибуцам Нирим, Нир-Ицхак и Нир-Оз

КАИР, 4 декабря. /ТАСС/. Группировка "Сарая аль-Кудс", являющаяся боевым крылом палестинской группировки "Исламский джихад", утверждает, что выпустила ракеты по кибуцам (поселениям) Нирим, Нир-Ицхак и Нир-Оз, которые расположены недалеко от сектора Газа.

"Мы нанесли ракетные удары по кибуцам Нирим, Нир-Ицхак и Нир-Оз", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале группировки.

Ранее сообщалось, что бойцы "Сарая аль-Кудс" вступили в боестолкновения с израильскими военными в северной и восточной частях сектора Газа. Они, как утверждается, обстреляли солдат армии Израиля из РПГ.