Президент Молдавии отметила успехи властей в обеспечении свобод СМИ

Майя Санду отметила, что республика заняла 28-е место из 180 стран с устоявшейся демократией в обеспечении свободы средств массовой информации

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Молдавский президент Майя Санду утверждает, что Молдавия находится на передовых позициях среди стран с устоявшейся демократией в обеспечении свободы средств массовой информации. Так она прокомментировала оценку в мировом рейтинге свободы, которое дала республике неправительственная организация "Репортеры без границ".

Ранее в стране были приостановлены лицензии 12 молдавских телеканалов, предоставлявших слово оппозиции, запрещено вещание российских, заблокирован доступ более чем к 50 информационным порталам. Как объяснил это решение глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяца, эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности.

"Приятно видеть, что Республика Молдова заняла 28-е место из 180 стран, наряду со странами с устоявшейся демократией. Это ваша заслуга, что на протяжении многих лет вы упорно работали над тем, чтобы доносить новости до людей, развивать и поддерживать свободную прессу в Республике Молдова. Хочется верить, что государственные учреждения также внесли свой вклад в эти результаты благодаря сотрудничеству и конкретным действиям", - сказала Санду, выступая на открывшемся в Кишиневе медиафоруме. По ее словам, такая оценка "свидетельствует об усилиях, которые прилагают власти" для борьбы с гибридными атаками, попытками политической дестабилизации со стороны коррумпированных групп и устранению олигархического влияния на СМИ.

В Молдавии летом прошлого года начались антиправительственные протесты с требованием отставки Санду и досрочных выборов в парламент. Власти обвиняются в неспособности справиться с экономическим кризисом, падением уровня жизни и стремительным ростом цен. Со своей стороны Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. Полиция разогнала палаточный городок оппозиции у парламента, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор", которая в июне была запрещена решением Конституционного суда.

Действия властей по ограничению работы ряда телеканалов подвергли резкой критике правозащитники, лидеры оппозиционных партий. Они обратили внимание на введение цензуры в СМИ, нарушения прав граждан самостоятельно выбирать источники получения информации, и на тот факт, что запреты вводятся в период подготовки к всеобщим выборам в местные органы власти и предстоящей в будущем году президентской гонке. Глава делегации ЕС в Молдавии Янис Мажейкс, комментируя действия властей, отметил, что Брюсселе "изучают их", но не исключил, что "некоторые ограничения могут существовать в демократическом обществе". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти шаги свидетельствует о "неуклонной деградации" стараниями режима президента Санду свободы выражения мнения и доступа к информации.