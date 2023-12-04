Премьер Польши оценил шансы на вотум доверия его кабинету в Сейме в 20-30%

Матеуш Моравецкий добавил, что его вера в вотум "не очень большая"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оценил шансы получения его правительством вотума доверия в Сейме (нижней палате парламента) в 20-30%. Об этом сообщает агентство PAP.

"Моя вера в получение в Сейме вотума доверия для правительства в течение нескольких последних дней возросла, - сказал Моравецкий. - Она на уровне 20-30%". При этом премьер добавил, что его вера в вотум доверия "не очень большая".

Состав правительства Моравецкого был объявлен в понедельник, 27 ноября. Голосование по поводу вотума доверия в Сейме состоится 11 декабря. В связи с тем, что оппозиционные партии располагают парламентским большинством, шансы кабинета Моравецкого получить вотум доверия оцениваются экспертами в 10%.

Если вотум доверия не будет получен, право на формирование нового кабинета получит Сейм, где решающую роль имеют именно депутаты от оппозиционных партий.