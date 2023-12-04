Число жертв в секторе Газа с начала эскалации конфликта превысило 15,8 тыс.

Ранения получили 42 тыс. человек, сообщил Минздрав палестинского анклава

КАИР, 4 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате эскалации конфликта в секторе Газа превысило 15,8 тыс., ранения получили 42 тыс. человек. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава.

"Число жертв с начала израильской агрессии в секторе Газа возросло до 15 899", - приводит заявление представителя ведомства телеканал Al Jazeera. По данным Минздрава сектора Газа, число раненых в анклаве увеличилось до 42 тысяч.

"Продолжающаяся жестокая агрессия Израиля полностью вывела из строя систему здравоохранения в секторе Газа", - отметил представитель ведомства. "Мы требуем обеспечения защиты больниц, медицинских бригад и гуманитарного [персонала]", - добавил он.

3 декабря Минздрав сектора Газа проинформировал, что с начала эскалации конфликта число жертв в анклаве превысило 15,5 тыс., более 41 тыс. человек пострадали. Также было уничтожено 56 машин скорой помощи, разрушено 56 медицинских учреждений.