Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

Истребители и БПЛА атаковали центр управления и военные объекты террористической организации

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Израильские военные нанесли ответные удары по ряду объектов вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад истребители и БПЛА нанесли удары по центру управления, террористической инфраструктуре и военным объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

"Кроме того, было зафиксировано несколько запусков [снарядов] по районам Матат и Штула на севере Израиля. Снаряды упали в незаселенной местности", - продолжили военные, добавив, что "ЦАХАЛ наносит удары по местам, откуда производились запуски на территории Ливана".