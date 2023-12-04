Израиль рекомендовал гражданам проявлять осторожность при посещении некоторых стран

Штаб нацбезопасности СНБ страны предупредил, что "Иран и его сателлиты" активизировали усилия по организации нападений на израильтян и евреев

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Израиля рекомендовали своим гражданам проявлять особую осторожность из-за угрозы нападений в связи с продолжающимися военными действиями против движения ХАМАС в секторе Газа во время пребывания в нескольких странах, включая Россию, Великобританию, Францию, Германию, Австралию, Аргентину и Бразилию.

"Штаб национальной безопасности Совета национальной безопасности (СНБ) публикует сегодня, 4 декабря, уточненные рекомендации по поездкам за границу в соответствии с серьезностью угрозы ", - сообщила канцелярия израильского премьера. Второй уровень угрозы, предписывающий израильтянам "повышенную осторожность", СНБ Израиля присвоил России, Великобритании, Франции и Германии, Аргентине и Бразилии, а также Австралии, свидетельствует карта мира, распространенная ведомством. Третий уровень, предписывающий избегать поездок без необходимости, присвоен Казахстану, Узбекистану и Туркмении, а также Южной Африке и Эритрее.

"Иран и его сателлиты, включая группировки ХАМАС и "Исламский джихад", активизировали усилия по организации нападений на израильтян и евреев по всему миру. На этом основании, наряду с растущим уровнем подстрекательства, попыток нападений и антисемитизма во всем мире, СНБ подтверждает рекомендацию израильтянам пересмотреть в настоящее время любые несущественные поездки", - говорится в заявлении ведомства.