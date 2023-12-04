СМИ: Франция поставит Армении 50 бронемашин Bastion

В настоящий момент Ереван получил 24 машины, оставшиеся 26 находятся в производстве, передает Арменпресс

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Франция поставит Армении в общей сложности 50 бронемашин Bastion производства компании Arquus, а также рассмотрит возможность заключения контракта на поставку артиллерийских систем Caesar. Об этом сообщает армянское государственное агентство Арменпресс со ссылкой на внутренний документ Сената Франции.

По данным агентства, в Армению уже поставлены 24 бронемашины, еще 26 поступят позже, сейчас они находятся на стадии производства.

"Армения недавно подписала заказ на приобретение радаров GM 200, и ведутся переговоры о поставке ракетных комплексов Mistral 3. Власти Франции выступили с инициативой по поставкам в Армению оборонительного вооружения. <...> Давайте не повторять тех же ошибок и не задерживать поставку оборудования, которое было бы необходимо с самого начала. Именно поэтому мы должны оперативно реагировать на все запросы властей Армении, особенно связанные с необходимостью пополнения их артиллерийских средств", - цитирует Арменпресс текст документа. В докладе также рекомендуется "как можно скорее изучить поставки артиллерийских систем Caesar с учетом их эффективности".

Ранее власти Армении заявили, что намерены диверсифицировать закупки вооружения, поскольку, по утверждениям Еревана, не получили из России уже оплаченное оружие.

3 октября на пресс-конференции в Ереване министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила о готовности Парижа подписать соглашение о военной помощи.

Как сообщала газета The Economic Times, поставлять вооружение Армении также готова Индия. По данным издания, сумма контрактов составляет $244,7 млн. Ереван уже получил в рамках этих договоренностей реактивные системы залпового огня "Пинака" индийской разработки, которые впервые были проданы за границу, а также противотанковые ракеты и партию боеприпасов. Поставки осуществлялись по транспортному коридору через территорию Ирана.