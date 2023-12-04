В Армении сообщили, что КПП "Ларс" открыли для всех видов транспорта

В Минэкономики страны отметили, что "проводятся двусторонние рабочие консультации между представителями компетентных органов государственного управления в фитосанитарной сфере с целью решения в срочном порядке возникших проблем"

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе открыли для всех видов транспорта из Армении, сообщили в армянском Минэкономики. Такой договоренности удалось достичь в ходе совещания в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"1 декабря 2023 года по инициативе Минэкономики Республики Армения на площадке ЕЭК состоялось оперативное совещание по обсуждению ситуации в КПП "Верхний Ларс". В результате со 2 декабря он открыт для всех видов автотранспорта, в том числе грузовых автомобилей, перевозящих скоропортящуюся сельскохозяйственную продукцию. В то же время сообщаем, что в настоящее время проводятся двусторонние рабочие консультации между представителями компетентных органов государственного управления в фитосанитарной сфере с целью решения в срочном порядке возникших проблем", - отмечается в релизе.

В конце ноября Армения созвала срочное совещание в рамках ЕАЭС из-за непринятия РФ некоторых ее грузов через КПП "Верхний Ларс". Об этом на брифинге заявил министр экономики республики Ваан Керобян. Россельхознадзор заявлял, что фиксирует резкий рост поставок из Армении зараженной вредителями продукции растениеводства и просит армянских коллег незамедлительно принять меры для предотвращения нарушений.