Суд после двухмесячного перерыва возобновил рассмотрение дел Нетаньяху

По данным The Jerusalem Post, из-за военных действий против ХАМАС в секторе Газа израильские суды работают в чрезвычайном режиме и проводят только срочные слушания

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 декабря. /ТАСС/. Рассмотрение дел в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвиняемого в злоупотреблениях и коррупции, возобновилось в Окружном суде Иерусалима. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что из-за военных действий против ХАМАС в секторе Газа израильские суды работают в чрезвычайном режиме и проводят только срочные слушания. Защита 4 декабря попросила ограничить количество заседаний двумя в неделю из-за наземной операции в секторе Газа, судьи пока не дали ответ на этот запрос, указывает The Jerusalem Post.

21 ноября 2019 года генеральный прокурор Израиля заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Сам премьер с тех пор неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года.