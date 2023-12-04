Подоляк утверждает, что ВСУ меняют тактику, пытаясь наступать и обороняясь одновременно

Советник главы офиса президента Украины заявил, что в тактику войск также входят "специальные стратегические операции" на территории Крыма и в акватории Черного моря, а также "значительно измененная противоракетная оборона критической инфраструктуры"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время меняют тактику, пытаясь продолжать попытки наступать на одних направлениях и организовывая оборону на других, утверждает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"На линии фронта и в городах мы [ВСУ] уже переходим к другой тактике ведения боевых действий - эффективная оборона на одних участках, продолжение наступательных действий на других участках", - написал он на странице в соцсети X (ранее Twitter). По словам Подоляка, в тактику украинских войск также входят "специальные стратегические операции" на территории Крыма и в акватории Черного моря, а также "значительно измененная противоракетная оборона критической инфраструктуры".

"Сейчас все наши ресурсы направляются на увеличение отечественного производства вооружений и ускорение переговоров с партнерами по увеличению поставок критического оборудования для нового этапа наступательных операций", - продолжил советник главы офиса президента. Подоляк подчеркивает, что речь идет, прежде всего, о дополнительных системах противоракетной обороны, а также ракетах большой дальности, беспилотниках и системах радиоэлектронной борьбы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press признал, что летнее контрнаступление ВСУ не достигло тех результатов, на которые надеялись в Киеве. 30 ноября он провел совещание по возведению укреплений на границах с Россией и Белоруссией, а также вдоль линии боевого соприкосновения. Украинский президент заявил о необходимости "ускориться со строительством" фортификационных сооружений. По его словам, главными направлениями являются авдеевское, марьинское, купянско-лиманское, вся Харьковская, Сумская, Черниговская, Киевская, Ровненская области, Волынь, а также подконтрольная Киеву часть Херсонской области.

Комментируя это сообщение, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские войска переходят в оборону. Позднее экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко в интервью украинской службе ВВС выразил мнение, что ВСУ должны перейти в стратегическую оборону, полностью переформатировав фронт. По его словам, украинские войска должны построить глубокие эшелонные фортификации и сформировать резервы.

ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Месяцем ранее он сообщал, что Киев с начала контрнаступления потерял свыше 90 тыс. военнослужащих, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.