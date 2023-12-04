Глава МИД Индии заявил, что сотрудничество с США устойчиво к политическим переменам

Говоря об отношениях со странами Европы, Субраманьям Джайшанкар отметил, что взаимодействие с Индией в целом не представляет собой большого предмета спора в этом регионе

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество Индии с США и европейскими странами устойчиво к внутриполитическим изменениям в них. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на Глобальном технологическом саммите в Нью-Дели.

"Если в США и Европе произойдут политические изменения, то изменит ли это ситуацию? Мое ощущение, что нет", - сказал министр, отвечая на вопрос, не окажется ли под угрозой технологическое сотрудничество с США в случае прихода там к власти нового президента в 2024 году.

Министр пояснил, что активное сотрудничество между Индией и США началось при администрации Билла Клинтона и продолжалось при четырех последующих президентах, каждый из которых проводил разные политические курсы.

"Данные [экономического сотрудничества] указывают, что сохраняется определенная стабильность, с обеих сторон продолжают идти достаточные объемы инвестиций, поэтому структура этих отношениях устойчива. Я не говорю, что политика не имеет значения, конечно, имеет. Предметы споров [между властями двух стран] могут быть другими, содержание переговоров может стать другим, но я думаю, что сегодня, с индийской точки зрения, индийско-американские отношения защищены от политических изменений", - заявил Джайшанкар.

Говоря об отношениях со странами Европы, министр отметил, что взаимодействие с Индией в целом не представляет собой большого предмета спора в этом регионе. "Поэтому я весьма уверен, что значительная часть технологического взаимодействия Индии с Европой и США - и не только в технологическом, но также в стратегическом сближении, по общим стратегическим интересам - хорошо защищена от изменчивости политики", - добавил глава МИД Индии.