ЕС на саммите с Китаем поднимет вопрос о предполагаемой военной помощи РФ со стороны КНДР

Он состоится 7 декабря

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза на саммите 7 декабря с Китаем поднимут вопрос о предполагаемой военной помощи России со стороны КНДР. Об этом журналистам сообщил в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии саммита.

"Однозначно этот вопрос будет поднят нами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам дипломата, "это тема, которая уже поднималась на разных уровнях". "У нас есть представление, каким будет ответ (со стороны Китая - прим. ТАСС). У нас ограниченное влияние на это, но мы будем поднимать этот вопрос", - добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.