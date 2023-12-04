Фицо заявил о планах встретиться со Шмыгалем в начале 2024 года

Премьер Словакии исключил поставки оружия Украине

БРАТИСЛАВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер Словакии Роберт Фицо планирует в начале 2024 года поговорить со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Встреча должна пройти на словацко-украинской границе. Об этом глава правительства Словакии, исключающий поставки на государственном уровне оружия Украине, написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня у меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Я подтвердил ему заинтересованность Словакии помогать Украине в гуманитарной и гражданской сферах. Я исключил поставки оружия и боеприпасов [Киеву] с государственных складов и складов [словацкой] армии, - написал Фицо. - С премьером Шмыгалем мы встретимся на словацко-украинской границе в начале 2024 года".

Словацкий премьер проинформировал, что национальные интересы его страны по некоторым вопросам разнятся с украинскими. "Наши национальные интересы иногда сталкиваются с интересами Украины и поэтому я подтвердил [Шмыгалю], что мы будем продолжать [продлевать действующий] запрет на ввоз в республику украинских сельскохозяйственных продуктов. В противном случае мы действовали бы против наших фермеров", - отметил Фицо.

Словакия, как подчеркнул он, готова помочь Украине с разминированием территории. Республика может поставить этой стране необходимую технику. Братислава намерена взаимодействовать с Киевом в энергетической сфере, включая контроль за работой АЭС. По словам Фицо, реализация планов вступления Украины в Евросоюз должна проходить совместно с процессом присоединения к сообществу Молдавии и государств западной части Балканского полуострова.

"Предметом [обсуждения] на встрече [со Шмыгалем] будет сотрудничество [Словакии и Украины] в этих [вышеназванных] областях", - сообщил Фицо.