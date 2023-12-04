Глава МИД Индии заявил, что отношения с Россией нередко были спасительными для Дели

Субраманьям Джайшанкар также отметил, что сотрудничество двух стран естественным образом следует из географического положения, поскольку у них общие соседи в Центральной Азии

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Отношения Индии с Россией определяются многими факторами, они формировались десятилетиями и нередко были спасительными для страны. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на Глобальном технологическом саммите в Нью-Дели.

"Эти отношения сложились, потому что динамика мировой политики в последние 50-60 лет в действительности и сформировали эти отношения. Я часто вижу, что проблему часто формулируют таким образом, как будто Индия несет какой-то ущерб, поддерживая эти отношения. Эти отношения не раз нас спасали", - заявил министр.

Так он ответил на вопрос модератора, как он видит развитие отношений с Россией, в том числе в контексте "чрезмерной зависимости" от РФ в военно-техническом сотрудничестве в условиях, когда Индия наращивает технологическое сотрудничество с США, в том числе в таких чувствительных секторах, как искусственный интеллект и космос.

Джайшанкар также отметил, что считает использование слова "чрезмерная зависимость" провокационным. Министр пояснил, что если у страны сложились хорошие отношения сразу с несколькими другими, то она не зависит ни от одной из них, "и тем более не зависит чрезмерно". Он подчеркнул, что сотрудничество Индии и России естественным образом следует из географического положения, поскольку у них общие соседи в Центральной Азии. "Поэтому для нас здесь [в поддерживании отношений с РФ] скрыто много логики", - добавил глава МИД Индии.

Джайшанкар добавил, что в последние 30 лет Индия расширила список стран, с которыми она налаживает отношения. "Когда у вас больше возможностей, то для страны естественно получать из этого максимум. А чтобы сделать это, нужно быть взвешенным и здравомыслящим - какие возможности использовать, в каких сферах и в каком объеме… Это как иметь маленький и большой инвестиционный портфель. Если у меня большой выбор инвестиций, то я найду баланс, и у меня не будет чрезмерной зависимости", - заключил министр.