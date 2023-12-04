Боррель сообщил, что купил себе учебник, чтобы понять гуманитарное право

Глава внешнеполитической службы ЕС не уточнил, какую информацию он получил из этой книги

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что купил себе учебник по применению гуманитарного права, чтобы разобраться, что это такое. Об этом он сказал в речи на форуме ЕС и международных неправительственных организаций в Брюсселе.

"Мир находится в состоянии великих потрясений сейчас, когда мы отмечаем 75-летие Всеобщей декларации прав человека, 25-летие Декларации о правозащитниках и Римского статута, и это совпадает с 30-летием Венской декларации. Чтобы отпраздновать эти события, я купил себе книгу "Практическое пособие по гуманитарному праву". Поскольку мы говорим о гуманитарном праве, мы говорим о соблюдении международного права, включая гуманитарное право, мы говорим об этом много, но, сказать по правде, каждый раз, когда я спрашиваю своих юридических советников о том, как гуманитарные нормы применяются, я получаю настолько разные мнения, что я решил купить книгу", - сообщил Боррель.

"Примерно вот такой толщины", - добавил он, показав пальцами зазор примерно в 5 см, и улыбнулся.

"Практическое пособие по гуманитарному праву". Чтобы быть способным понять, в чем суть Декларации о правозащитниках, Римского статута, какова роль Международного уголовного суда, как он работает. Что такое военное преступление, и кто должен решать, что это такое с легальной точки зрения. Где начинаются права человека, кто их нарушает и кто их защищает", - продолжил он.

В своем выступлении Боррель не уточнил, какую информацию он получил из этой книги.

"Когда я пришел сюда (на пост главы дипслужбы ЕС, который он занимает с 1 декабря 2019 года - прим. ТАСС) четыре года назад, все было гораздо проще. Потом случилась пандемия и произошли две войны. Война России на Украине и нынешняя война, или конфликт, между Израилем и Палестиной. Но есть и другие конфликты. И права человека нарушают все больше и больше", - посетовал он.

В ходе его речи было слышно, как кто-то из организаторов тихо сказал ему: "Люди покидают зал".