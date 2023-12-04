Министр обороны Израиля заявил, что конфликт в Газе продлится еще минимум два месяца

По словам Йоава Галанта, ЦАХАЛ будет проводить зачистки и "ликвидировать очаги террористического сопротивления"

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Конфликт такой интенсивности, как сейчас, в секторе Газа продлится еще как минимум два месяца. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC министр обороны Израиля Йоав Галант.

По его словам, Израиль будет проводить операцию в анклаве несколько месяцев, проводя зачистки и "ликвидировать очаги террористического сопротивления". "Единственный способ борьбы с ХАМАС - это применить силу <...>. У ХАМАС есть два варианта: умереть в туннелях или на земле, или сдаться без каких-либо условий", - отметил Галант.

Министр добавил, что главная цель Израиля в этом конфликте - "гарантировать, что ХАМАС больше не будет функционировать как военная организация, которая может совершать организованные нападения на Израиль".