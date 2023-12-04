WP: план контрнаступления Украины фактически подготовил Запад

Как отмечается в газете, "украинские, американские и британские офицеры провели восемь крупных командно-штабных учений, чтобы подготовить план кампании"

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. План контрнаступления Украины был фактически подготовлен Западом в результате масштабных командно-штабных учений, однако Вашингтон и Киев ожесточенно спорили по поводу сроков начала этой операции. Такие данные приводятся в развернутой статье газеты The Washington Post, посвященной "захлебнувшемуся контрнаступлению" Вооруженных сил Украины (ВСУ) и основанной на беседах "с более чем 30 должностными лицами высокого ранга с Украины, из США и европейских стран".

Как отмечается в материале, "украинские, американские и британские офицеры провели восемь крупных командно-штабных учений, чтобы подготовить план кампании". "Однако Вашингтон просчитался" с тем, до какой степени ВСУ могут быть трансформированы за короткий период в силы западного образца, пишет газета. Согласно изложенной ею информации, "американские и украинские официальные лица временами резко расходились во мнениях насчет стратегии, тактики и сроков". "Пентагон хотел, чтобы наступление началось в середине апреля, чтобы не допустить укрепления Россией своих позиций. Украинцы мялись, настаивая на том, что они не были готовы без дополнительных вооружений и подготовки", - уточняется в публикации.

В соответствии с приведенными в ней сведениями, Пентагон был уверен в том, что "механизированная лобовая атака на российские позиции была возможна с теми силами и вооружениями, которые имелись у Украины". Запад прогнозировал, что ВСУ смогут достичь Азовского моря за 60-90 дней, подчеркивает The Washington Post. При этом она сообщает, что американская разведка не разделяла оптимистичных взглядов ВС США, оценивая шансы Киева на успех как "50 на 50".

Неудачное контрнаступление

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press признал, что летнее контрнаступление ВСУ не достигло тех результатов, на которые надеялись в Киеве. 30 ноября он провел совещание по возведению укреплений на границах с Россией и Белоруссией, а также вдоль линии боевого соприкосновения. Украинский президент заявил о необходимости "ускориться со строительством" фортификационных сооружений. По его словам, главными направлениями являются авдеевское, марьинское, купянско-лиманское, вся Харьковская, Сумская, Черниговская, Киевская, Ровненская области, Волынь, а также подконтрольная Киеву часть Херсонской области.

Комментируя это сообщение, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские войска переходят в оборону. Позднее экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко в интервью украинской службе ВВС выразил мнение, что ВСУ должны перейти в стратегическую оборону, полностью переформатировав фронт. По его словам, украинские войска должны построить глубокие эшелонные фортификации и сформировать резервы.

ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Месяцем ранее он сообщал, что Киев с начала контрнаступления потерял свыше 90 тыс. военнослужащих, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.