В МИД Армении считают, что Азербайджан пытается затянуть мирный процесс

По данным дипведомства, 4 декабря на участке в Вайоцдзорской области был смертельно ранен снайперским выстрелом военнослужащий ВС Армении Герасим Аракелян

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Азербайджан, осуществляя провокации на границе, пытается затянуть мирный процесс и завести его в тупик. Об этом говорится в заявлении МИД Армении, размещенном на сайте ведомства.

"4 декабря на государственной границе между Арменией Азербайджаном на участке в Вайоцдзорской области был смертельно ранен снайперским выстрелом военнослужащий ВС Армении Герасим Аракелян. Осуществляя подобные провокации на границе, а также постоянно отвергая предложения различных международных акторов о продолжении переговоров, азербайджанская сторона пытается затянуть мирный процесс и завести его в тупик", - указано в нем.

МИД Армении решительно осуждает действия азербайджанской стороны, которые провоцируют новую эскалацию, затягивают мирный процесс и заводят его в тупик, отмечается в заявлении ведомства.