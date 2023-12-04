Оппозиция в Австрии считает, что принятие Украины в ЕС было бы "чистым безумием"

Глава МИД Александер Шалленберг должен выступить против подобной инициативы на саммите ЕС 14-15 декабря, заявила депутат Национального совета от Австрийской партии свободы Петра Штегер

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз стало бы "чистым безумием", глава МИД Австрии Александер Шалленберг должен выступить против подобной инициативы на саммите ЕС 14-15 декабря. Об этом заявила депутат Национального совета (нижняя палата парламента) Австрии от оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Петра Штегер.

"Переговоры о вступлении Украины в ЕС - это чистое безумие. Поэтому министр иностранных дел Шалленберг должен срочно прекратить халатное игнорирование фактов и настоять на соблюдении Копенгагенских критериев [членства в ЕС]. Соответственно, со стороны Австрии может быть только четкое "нет" открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС. Иное было бы откровенным нарушением [общественного] договора и капитуляцией перед иррациональными брюссельскими моралистами", - приводит текст заявления Штегер пресс-служба АПС.

Как отметила австрийский парламентарий, Украина "совершенно не соответствует" Копенгагенским критериям. Штегер указала на крайне низкий экономический уровень развития страны, упомянула "повальную коррупцию" и назвала верховенство закона на украинской территории "неадекватным". Она полагает, что "страна, в которой невозможно провести демократические выборы, не может одновременно вести переговоры о вступлении в ЕС".

Депутат также оценила размер потенциальных выплат из бюджета ЕС в пользу Украины в 186 млрд евро субсидий и подчеркнула, что объем затрат на восстановление территории страны после боевых действий в настоящий момент оценивается в примерно 750 млрд евро.

Согласно данным социологического опроса, опубликованным Австрийским агентством печати 29 ноября, АПС является самой популярной политической силой страны (30,3%). Правящие Австрийская народная партия (20,5%) и "Зеленые" (8,9%) суммарно пользуются поддержкой 29,4% населения.

Как ожидается, лидеры 27 стран Евросоюза на саммите 14-15 декабря должны принять решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в состав Евросоюза. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров.