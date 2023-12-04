Франция и Австралия приняли дорожную карту по Индо-Тихоокеанскому региону

В ней говорится о намерении тесно сотрудничать по проблемам в сфере безопасности и экологии

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел Франции и Австралии представили дорожную карту, в которой говорится о намерении тесно сотрудничать по проблемам в сфере безопасности и экологии в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила пресс-служба МИД Франции.

"Эта дорожная карта построена вокруг трех столпов: оборона и безопасность; борьба с изменением климата; образование и культура. Мы осознаем стратегические проблемы, стоящие перед Индо-Тихоокеанским регионом, и используем наше партнерство для продвижения мира, стабильности и процветания в регионе", - говорится в коммюнике.

В нем не уточняется, каким именно образом стороны намерены добиваться реализации поставленных задач, однако говорится о приверженности "защите мультилатерализма, международных правил и норм", включая вопросы прав человека, а также "суверенитета и территориальной целостности".

Париж и Канберра выступили за мирное разрешение конфликтов "без обращения к угрозам, применению силы или принуждению". На этом фоне они выступили против любых попыток дестабилизации и принуждения в Южно-Китайском море и "милитаризации спорных территорий". Также Франция и Австралия подтвердили намерение "и впредь осуществлять транзитные проходы и развертывание сил в Индо-Тихоокеанском регионе в соответствии с нормами международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС - прим. ТАСС)".

Отдельно дипломаты двух стран выступили против "одностороннего изменения статус-кво" в Тайваньском проливе и пообещали продолжать в неофициальном порядке углублять экономические, научные, технологические и культурные связи с Тайванем. Они выразили поддержку участию Тайваня в работе международных организаций, в том числе его участию в качестве самостоятельного члена "там, где государственность не является обязательным условием".

"Как страны Индо-Тихоокеанского региона, Франция и Австралия договорились работать вместе, чтобы обеспечить открытость, стабильность, процветание и инклюзивность в Индо-Тихоокеанском регионе, а также соблюдение суверенитета всех расположенных в нем государств, - говорится в послании. - Мы согласны взять на себя обязательство продвигать практические меры по снижению риска перерастания стратегической конкуренции в конфликт".