ВСУ меняет тактику, у Вашингтона кончаются деньги для Киева. Ситуация вокруг Украины

Украинская армия меняет тактику, пытаясь продолжать попытки наступать на одних направлениях и организовывать оборону на других, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный во время недавнего визита в Киев министра обороны США Ллойда Остина попросил у него 17 млн снарядов и $350-400 млрд для "деоккупации Украины", а также, по данным источников украинских СМИ, пожаловался на вмешательство офиса президента Украины в управление войсками.

Если не принять мер, к концу календарного года у администрации США закончатся ресурсы для помощи Украине, предупредила глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении, одну атаку на запорожском направлении и одну атаку на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Всего за сутки на всех направлениях противник потерял свыше 800 бойцов, отметили в ведомстве.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника в 107 районах. Кроме того, российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 30 украинских беспилотников и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, указали в МО РФ.

О Залужном

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает военные вопросы с рядом генералов в обход главнокомандующего ВСУ, что демотивирует последнего, утверждают украинские СМИ со ссылкой на источники в окружении главкома. По их словам, в офисе украинского президента генералов делят на "хороших", лидером которых является командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, и близких к Залужному "плохих". Такая ситуация мешает последнему командовать войсками.

Несмотря на противоречия с главкомом, часть команды Зеленского выступает против отставки Залужного из-за опасений, что это лишь добавит ему политического веса и даст возможность стать "новой суперзвездой украинской политики", отмечают украинские СМИ. Кроме того, заменить Залужного в должности главкома будет непросто, так как самому очевидному кандидату на этот пост - Сырскому - не хватает медийности, а также ему не удается избавиться от образа "командира, который не считается с потерями".

Снаряды для Киева

Во время недавнего визита в Киев министра обороны США Залужный попросил у него 17 млн снарядов и $350-400 млрд для "деоккупации Украины", сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник. По его данным, Остин, "мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов".

Кроме того, Залужный якобы пожаловался главе Пентагона на вмешательство офиса президента Украины в управление войсками. Об этих жалобах узнал Зеленский и был недоволен, отметил источник.

Изменение тактики

ВСУ в настоящее время меняет тактику, пытаясь продолжать попытки наступать на одних направлениях и организовывая оборону на других, заявил Подоляк. По его словам, в тактику украинских войск также входят "специальные стратегические операции" на территории Крыма и в акватории Черного моря, а также "значительно измененная противоракетная оборона критической инфраструктуры". Подоляк отметил также, что украинские ресурсы "направляются на увеличение отечественного производства вооружений и ускорение переговоров с партнерами по увеличению поставок критического оборудования для нового этапа наступательных операций".

Ресурсы помощи

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома направила письмо руководству американского Конгресса, в котором предупредила, что к концу календарного года у Вашингтона полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине, если законодатели не одобрят запрошенный администрацией проект финансирования. "У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией", - отметила она.

По словам Янг, бездействие законодателей "поставит Украину на колени на поле боя, что не только поставит под угрозу достигнутые Украиной успехи, но и увеличит вероятность военных побед России". Белый дом хочет, чтобы Конгресс США одобрил пакет чрезвычайного финансирования более чем на $61 млрд.

Еврокомиссия за переговоры

Еврокомиссия (ЕК) не согласна с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который ранее заявил, что предложение начать в декабре переговоры с Украиной о вступлении в состав Евросоюза - необоснованное, заявила представитель ЕК Ана Пизонеро. Она отметила, что Украина "проделала впечатляющую работу". Теперь ЕК ждет, когда страны - члены ЕС примут решение по предложению начать переговоры с Киевом о членстве, добавила Пизонеро. Как ожидается, такое решение относительно Украины и Молдавии может быть принято лидерами 27 стран ЕС на предстоящем 14-15 декабря саммите сообщества.

Болгарское вето

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники МВД, одобренное парламентом 22 ноября. Как сообщает пресс-служба главы государства, Радев считает, что в спецтехнике нуждаются болгарская пограничная охрана и спасатели. Украинской стороне должна была быть предоставлена бронированная транспортная техника с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует, - всего около 100 БТР, а также запасные части. Точная номенклатура поставки засекречена.