Шольц заявил, что у Израиля должно быть право на победу над ХАМАС

Канцлер ФРГ отметил, что после войны должна появиться возможность на решение ситуации по формуле двух государств

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз выразил солидарность с Израилем и заявил, что у еврейского государства должно быть право на победу в противостоянии с палестинским радикальным движением ХАМАС. Канцлер выступил на пресс-конференции в Берлине с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой по итогам межправительственных консультаций.

Шольц отметил, что точка зрения Германии "заключается в том, что Израиль должен иметь право на победу над ХАМАС, а также на то, чтобы воспрепятствовать продолжению террористических действий".

После войны, по его словам, должна появиться "возможность на разрешение [ситуации] по формуле двух государств". "Этого, разумеется, не получится с ХАМАС, который хочет нападать на Израиль и запретить 10 миллионам израильтян жить в их государстве", - считает Шольц.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.