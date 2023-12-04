Госдеп назвал недостаточными шаги Израиля по пресечению насилия на Западном берегу

Американские власти могут принять свои меры, заявил руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает, что шагов Израиля по пресечению насилия в отношении палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан, недостаточно, американские власти могут принять свои меры. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Его спросили, предпринимают ли израильские власти конкретные шаги по пресечению насилия в отношении жителей Западного берега Иордана. "Мы не считаем эти шаги достаточными. Мы считаем, что им необходимо преследовать в судебном порядке людей, занимающихся насильственными действиями против палестинцев. И один из моментов, который ясно дал понять госсекретарь [США Энтони Блинкен] в беседе с представителями израильского правительства, заключается в том, что, хотя это никоим образом не отменяет необходимости принятия ими дополнительных мер, мы готовы предпринять собственные действия от имени правительства Соединенных Штатов", - ответил дипломат, добавив, что Вашингтон намерен вводить визовые ограничения в отношении тех, кто совершает акты насилия против палестинцев на Западном берегу Иордана.