Глава МИД Венгрии подтвердил информацию о желании Порошенко встретиться с Орбаном

По информации интернет-издания Telex, Сийярто заявил, что Орбан рад вести переговоры с кем угодно, включая бывших лидеров других государств

БУДАПЕШТ, 4 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что экс-президент Украины Петр Порошенко хотел встретиться с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом сообщило интернет-издание Telex.

По его информации, Сийярто заявил, что Орбан рад вести переговоры с кем угодно, включая бывших лидеров других государств. "Поэтому если экс-президент Порошенко рассматривал возможность такой встречи, мы не хотели бы этому мешать", - приводит Telex слова главы МИД Венгрии. "Спросите украинцев об этом, каковы их внутренние отношения, кто что позволяет, с кем и как они хотят свести счеты. К счастью, это не наше дело", - прокомментировал Сийярто срыв диалога. "Еще раз скажу: если есть такая инициатива, то премьер-министр обычно воспринимает ее положительно", - ответил он на вопрос о том, кто предложил провести встречу.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что рекомендовала Верховной раде не выпускать в заграничную командировку Порошенко, который сейчас является депутатом парламента.

Экс-президент заявил в пятницу, что пограничники не выпустили его с Украины. По словам Порошенко, у него были запланированы рабочие встречи в Варшаве и Вашингтоне. О намерениях провести переговоры с Орбаном бывший украинский лидер не сообщал. При этом он утверждал, что разрешение на его командировку было подписано председателем Верховной рады.