4 декабря, 19:28,
обновлено 4 декабря, 19:42

Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Киеву закончатся уже к концу 2023 года

Помощник президента США по национальной безопасности сообщил, что это может произойти без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Ресурсы на поставку оружия Украине кончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США. Об этом на регулярном брифинге заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В отсутствие действий со стороны Конгресса у [вашингтонской] администрации к концу года кончатся ресурсы на приобретение дополнительных оружия и военной техники для Украины, а также на их выделение с американских складов без воздействия на нашу собственную боеготовность", - отметил он. 

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