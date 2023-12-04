В США заявили, что не смогут поставлять оружие Киеву, если Конгресс не даст новые средства

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что никакого дополнительного источника средств для Украины у исполнительной ветви власти США нет, и вся надежда лежит на законодателях

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Американская администрация окажется не в состоянии продолжать поставки оружия и военной техники Украине после окончательного расходования дополнительных средств на помощь Киеву, выделенных ранее Конгрессом. Это подтвердил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Когда у нас закончатся деньги на приобретение вооружений для замещения [на складах США] поставляемых вооружений, а в этом и заключался весь смысл письма директора Янг, мы окажемся не в состоянии продолжать поставлять вооружения Украине. Таковы ставки в этом голосовании. Необходимо, чтобы Конгресс на двухпартийной основе поддержал это", - заявил советник американского лидера. Он имел в виду послание, направленное ранее в понедельник на Капитолийский холм директором Административно-бюджетного управления Белого дома Шаландой Янг.

При этом Салливан признал, что никакого дополнительного источника средств для Украины у исполнительной ветви власти США нет, вся надежда - на законодателей. "На данном этапе речь идет о достаточно простом выборе: Конгресс должен активизироваться и предоставить финансирование. Поскольку в отсутствие этого, как выразилась директор Янг, не будет какого-то волшебного источника денег, из которого мы можем зачерпнуть и который мы прятали [до этого] в [укромном] углу", - подчеркнул представитель Белого дома.