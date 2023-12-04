4 декабря, 19:52,
обновлено 4 декабря, 20:16
Военная операция на Украине

В США заявили, что не смогут поставлять оружие Киеву, если Конгресс не даст новые средства

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что никакого дополнительного источника средств для Украины у исполнительной ветви власти США нет, и вся надежда лежит на законодателях

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Американская администрация окажется не в состоянии продолжать поставки оружия и военной техники Украине после окончательного расходования дополнительных средств на помощь Киеву, выделенных ранее Конгрессом. Это подтвердил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Когда у нас закончатся деньги на приобретение вооружений для замещения [на складах США] поставляемых вооружений, а в этом и заключался весь смысл письма директора Янг, мы окажемся не в состоянии продолжать поставлять вооружения Украине. Таковы ставки в этом голосовании. Необходимо, чтобы Конгресс на двухпартийной основе поддержал это", - заявил советник американского лидера. Он имел в виду послание, направленное ранее в понедельник на Капитолийский холм директором Административно-бюджетного управления Белого дома Шаландой Янг.

При этом Салливан признал, что никакого дополнительного источника средств для Украины у исполнительной ветви власти США нет, вся надежда - на законодателей. "На данном этапе речь идет о достаточно простом выборе: Конгресс должен активизироваться и предоставить финансирование. Поскольку в отсутствие этого, как выразилась директор Янг, не будет какого-то волшебного источника денег, из которого мы можем зачерпнуть и который мы прятали [до этого] в [укромном] углу", - подчеркнул представитель Белого дома. 

Теги:
УкраинаСШАСалливан, ДжейкВоенная операция на Украине