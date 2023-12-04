ГА ООН приняла резолюцию РФ по неразмещению оружия в космосе

Против документа проголосовали 50 стран

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН провела пленарное заседание, на котором приняла предложенный Россией проект резолюции о неразмещении оружия в космосе, сообщает корреспондент ТАСС.

Резолюция под названием "Неразмещение первыми оружия в космосе" получила поддержку 127 стран - на 5 больше, чем в 2022 году, против документа выступили 50, еще 6 воздержались при голосовании. Соавторами документа выступили в том числе Белоруссия, Китай, Куба, КНДР и Египет.

Резолюция содержит в себе призыв ко всем государствам, в особенности тем, которые обладают космическим потенциалом, рассмотреть возможность выразить приверженность обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе. Помимо этого странам предлагается как можно скорее начать работу по проекту договора о предотвращении размещения оружия в космосе на основании подготовленного Россией и Китаем проекта, который был представлен в 2008 году на Конференции по разоружению.