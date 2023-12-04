Похоже, вы используете устаревший браузер, для корректной работы скачайте
свежую версию
Используя сайт tass.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в
Политике обработки Персональных данных
OK
4 декабря, 20:17
Палестино-израильский конфликт
Постпред Франции считает, что СБ ООН должен пойти дальше гуманитарных пауз в секторе Газа
СБ ООН должен пойти дальше гуманитарных пауз в секторе Газа - постпред Франции.
Новость дополняется.
Теги:
Палестина
Франция
Палестино-израильский конфликт
Израиль