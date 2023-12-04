4 декабря, 20:17
Палестино-израильский конфликт

Постпред Франции считает, что СБ ООН должен пойти дальше гуманитарных пауз в секторе Газа

СБ ООН должен пойти дальше гуманитарных пауз в секторе Газа - постпред Франции.

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