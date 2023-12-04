Пентагон отказался утверждать, что Иран отдает приказы хуситам о нападении на суда

Заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди отметил при этом, что "иранцы точно обеспечивают хуситов технологиями и боеприпасами"

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США не может однозначно утверждать, что власти Ирана отдают приказы йеменским мятежникам-хуситам о нападении на гражданские суда или военные корабли. Об этом заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди, выступая в Атлантическом совете (организация, признанная нежелательной в РФ).

"Я бы не был готов так говорить, но иранцы точно, как уже заявлял CENTCOM (Центральное командование ВС США), обеспечивают [хуситов] технологиями и различными боеприпасами", - сказал адмирал, отвечая на вопрос о том, отдает ли Иран подобные приказы хуситам.

При этом Грейди утверждал, что, "если они [иранцы] скажут им [хуситам] остановиться, <...>, они это сделают".

Ранее в CENTCOM заявили, что США имеют все основания полагать, что все четыре последние атаки на три коммерческих судна в Красном море были совершены йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" при поддержке Ирана. В частности, уточнялось, что американский эсминец Carney обнаружил и сбил беспилотник, запущенный с контролируемой хуситами территории Йемена. Был ли его целью именно американский боевой корабль, неизвестно. В результате атаки Carney и его экипаж не пострадали.