NYT: база Израиля, где якобы находится ядерное оружие, была атакована 7 октября

По данным газеты, неизвестно, знал ли ХАМАС о том, что на объекте может находиться ЯО

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Военная база Израиля "Сдот-Миха", где якобы хранится ядерное оружие, подверглась ракетному удару 7 октября. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки.

По ее данным, ракета, вероятно выпущенная радикальным палестинским движением ХАМАС, попала в израильскую военную базу "Сдот-Миха". По мнению экспертов, на этой базе расположено большое количество ракет, способных нести ядерный заряд. Ракеты не были повреждены, однако в результате атаки началось возгорание на близлежащей территории, уточняет издание.

Как отмечает газета, это первый известный случай удара палестинских боевиков по объекту, предположительно содержащему ядерное оружие. При этом издание подчеркивает, что неясно, знал ли ХАМАС об этом или объект стал целью случайно.

Ранее несколько исламских стран заявили о планах обратиться к Организации по запрещению химического оружия с просьбой провести расследование в отношении Израиля на предмет использования запрещенных международными конвенциями видов вооружений.

5 ноября, отвечая на вопрос журналиста о том, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху заявил, что "это одна из возможностей". Позже он уточнил, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим, но Израилю определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях правительства и отверг его высказывания о возможности применения ядерного оружия в Газе.