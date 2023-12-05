Столтенберг заявил, что НАТО продолжит помогать Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса подчеркнул, что на это решение не повлияют позиция Словакии и Венгрии, а также политические перемены в Нидерландах

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО продолжат предоставлять Украине помощь, несмотря на последние политические изменения в Нидерландах и особую позицию Венгрии и Словакии. Об этом заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я уверен, что союзники по НАТО продолжат оказывать существенную и значительную поддержку Украине. <...> Конечно, есть срочная, постоянная потребность в большем, но союзники демонстрируют не только на словах, но и на деле, что они продолжат предоставлять помощь Украине", - ответил он на вопрос о том, можно ли сказать, что поддержка Украины угасает в свете заявлений властей Венгрии и Словакии, а также победы на выборах в Нидерландах партии, выступающей против военной помощи Киеву.

В качестве примеров решимости стран - членов НАТО содействовать Киеву и дальше Столтенберг привел в том числе обязательства по передаче дополнительных систем ПВО и создание центра для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 в Румынии.

Представители властей Венгрии открыто выступают за завершение боевых действий на Украине и начало переговоров об урегулировании конфликта. Новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо, назначенное президентом 25 октября по итогам выборов, прекратило оказание по государственным каналам военной помощи Киеву, сохранив гуманитарную поддержку.

По итогам состоявшегося в Нидерландах 22 ноября голосования крайне правая Партия свободы, выступающая, в частности, за прекращение поставок оружия Украине, вышла на первую позицию и получила 37 из 150 мест в нижней палате парламента. И.о. министра обороны королевства Кайса Оллонгрен уже выразила обеспокоенность тем, что будущее правительство может свернуть оказание поддержки Киеву.