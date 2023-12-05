NBC: демократы и республиканцы в США пока не договорились о сделке по Украине

Как сообщает телекомпания, законодатели пытались найти компромисс по этому вопросу, однако это не увенчалось успехом из-за "глубоких разногласий"

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Демократическая и Республиканская партии США не смогли найти компромисс в отношении запроса президента Джо Байдена о дополнительной поддержке Израиля, Тайваня и Украины. Об этом сообщила в понедельник со ссылкой на источники телекомпания NBC.

По ее данным, республиканцы заявили, что "заблокируют запрос Байдена по поводу обеспечения безопасности и иностранной помощи без соответствующих иммиграционных изменений". Как отмечает телекомпания, законодатели пытались найти компромисс по новым правилам охраны южной границы США. Все попытки зашли в тупик из-за "глубоких разногласий".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных законодателей проинформировало, что Киев не получит от Вашингтона помощь до середины декабря и даже, возможно, до 2024 года. Оно отмечает, что широкая поддержка киевского режима уже трещит по швам, поскольку контрнаступление Вооруженных сил Украины зашло в тупик.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Он подчеркнул, что отсутствие дальнейшей масштабной поддержки со стороны США окажет пагубное воздействие на украинскую обороноспособность.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.