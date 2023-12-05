Помощник госсекретаря США посетит Азербайджан и Румынию

Поездки Джеймса О'Брайена состоятся с 6 по 8 декабря, сообщили в Госдепартаменте

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен совершит с 6 по 8 декабря визиты в Азербайджан и Румынию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, О'Брайен встретится в Баку "с азербайджанскими должностными лицами с целью укрепления двусторонних отношений и поддержки мира между Азербайджаном и Арменией".

В Румынии помощник госсекретаря примет участие во встрече, посвященной экспорту зерна, наряду с должностными лицами Молдавии и Украины, а также представителями Еврокомиссии. Там он намерен "обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес".