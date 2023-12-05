ВОЗ сообщила о сокращении числа функционирующих больниц в секторе Газа с 36 до 18

Три из них оказывают только первую помощь, сообщили в организации

ЖЕНЕВА, 5 декабря. /ТАСС/. Обострение палестино-израильского конфликта привело к сокращению функционирующих больниц в секторе Газа с 36 до 18. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице ВОЗ в социальной сети X (ранее Twitter).

"Менее чем за 60 дней [конфликта] количество функционирующих больниц сократилось с 36 до 18. Из них три оказывают только первую помощь, в то время как остальные больницы оказывают лишь отдельные услуги", - говорится в сообщении.

По данным ВОЗ, некоторые из еще работающих больниц принимают пациентов, число которых в два-три раза превышает их расчетную вместимость. "12 больниц, которые все еще функционируют на юге, в настоящее время являются основой системы здравоохранения", - добавили в организации.