Конгрессмен допустил завершение подготовки импичмента Байдена к середине 2024 года

Законодатели планируют поговорить еще с несколькими последними свидетелями и рассчитывают "сделать это как можно скорее", отметил Джим Джордан

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса может инициировать старт процедуры вынесения импичмента американскому лидеру Джо Байдену в первой половине 2024 года. Об этом в понедельник заявил председатель юридического комитета нижней палаты американского законодательного органа Джим Джордан (республиканец, от штата Огайо).

"Думаю, что так или иначе решение будет принято до этого времени", - сказал он в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос, будут ли "статьи об импичменте" готовы к середине следующего года. "Думаю, что гораздо раньше этого времени", - добавил он.

"Мы хотим поговорить еще с несколькими последними свидетелями и рассчитываем сделать это как можно скорее, - отметил конгрессмен. - Мы намерены поговорить с людьми, которые напрямую участвовали в бизнесе [сына президента США] Хантера Байдена".

В субботу спикер нижней палаты американского законодательного органа Майк Джонсон заявил, что Белый дом мешает республиканцам в Палате представителей расследовать преступления, в совершении которых они подозревают американского лидера Джо Байдена и членов его семьи. По его словам, американская администрация препятствует выступлению как минимум двух-трех свидетелей.

В начале ноября Джонсон сообщил, что решение о вынесении импичмента Байдену будет принято в скором времени. Джонсон добавил, что решение примут в зависимости от того, какими будут доказательства и "к чему они приведут".

Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса Джеймс Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев", в частности разъяснить условия финансовых договоренностей с братом и сообщить, получал ли он крупные суммы от других родственников, сотрудничавших с бизнесом.