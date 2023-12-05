ВОЗ заявила о беспрецедентном числе нападений на объекты здравоохранения в Газе

Во Всемирной организации здравоохранения также призвали стороны конфликта задействовать все существующие средства для защиты населения

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о беспрецедентном числе задержаний и арестов врачей, а также нападений на медучреждения и машины скорой помощи в секторе Газа. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на странице ВОЗ в соцсети X (ранее Twitter).

"С 7 октября по 28 ноября ВОЗ зафиксировала беспрецедентное количество нападений на объекты системы здравоохранения. 203 случая нападения на больницы, машины скорой помощи и медицинские грузы, а также задержания медицинских работников. Это неприемлемо", - указали в организации, призвав стороны конфликта немедленно задействовать все существующие "средства для защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры".

В ВОЗ подчеркнули, что ситуация в учреждениях здравоохранения в секторе Газа остается "катастрофической". Приводя в пример больницу "Насер" в Хан-Юнисе, во всемирной организации сообщили о том, что госпитали региона "переполнены пациентами и беженцами". "Существует нехватка медицинских работников <…>, а те, кто есть, работают без остановки и измотаны. Многим пациентам оказывают помощь на полу", - уточняется в заявлении.

Также в ВОЗ сообщили, что к настоящему моменту заполняемость коек в больницах сектора Газа составляет 171%, в отделениях интенсивной терапии - 221%. В медицинском комплексе "Насер" на 350 койках находятся 1 тыс. пациентов и тысячи беженцев, а в Европейской больнице Газы на 370 коек - 1 тыс. пациентов и примерно 70 тыс. перемещенных граждан.