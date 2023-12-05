ООН сообщила, что в секторе Газе за два дня убили 349 палестинцев

Еще более 750 человек получили ранения

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Израиль осуществляет одну из самых мощных воздушных, наземных и морских атак в секторе Газа, в результате чего за два прошедших дня по меньшей мере 349 палестинцев погибли и свыше 750 получили ранения. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные ООН.

По словам заместителя спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу, гуманитарного координатора всемирной организации на оккупированных палестинских территориях Линн Хастингс, события в анклаве скоро начнут развиваться по "еще более адскому сценарию" из-за отсутствия условий для доставки помощи в связи с тем, что израильские наземные операции в настоящее время сосредоточены на южной части Газы.