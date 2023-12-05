5 декабря, 03:57
Палестино-израильский конфликт

ООН сообщила, что в секторе Газе за два дня убили 349 палестинцев

Еще более 750 человек получили ранения

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Израиль осуществляет одну из самых мощных воздушных, наземных и морских атак в секторе Газа, в результате чего за два прошедших дня по меньшей мере 349 палестинцев погибли и свыше 750 получили ранения. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные ООН.

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По словам заместителя спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу, гуманитарного координатора всемирной организации на оккупированных палестинских территориях Линн Хастингс, события в анклаве скоро начнут развиваться по "еще более адскому сценарию" из-за отсутствия условий для доставки помощи в связи с тем, что израильские наземные операции в настоящее время сосредоточены на южной части Газы. 

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