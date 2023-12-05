Комитет защиты журналистов подтвердил гибель 63 сотрудников СМИ в Газе

Согласно данным организации, жертвами очередного витка эскалации конфликта с 7 октября стали 56 палестинцев, четыре израильтянина и три ливанца, 11 журналистов получили ранения, еще трое числятся пропавшими без вести

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Международный Комитет защиты журналистов (КЗЖ) подтвердил гибель 63 работников СМИ в секторе Газа с момента начала нового обострения палестино-израильского конфликта.

Как отмечается в докладе этой неправительственной организации, в обновленный список жертв вошли репортер телеканала Al-Quds Хасан Фараджалла и журналистка телеканала Al-Majedat Шима аль-Газзар, погибшие в воскресенье в результате израильского авиаудара по населенному пункту Рафах на границе с Египтом.

Согласно данным КЗЖ, жертвами очередного витка эскалации конфликта с 7 октября стали 56 палестинцев, четыре израильтянина и три ливанца, 11 журналистов получили ранения, еще трое числятся пропавшими без вести.

Ранее КЗЖ заявил, что сейчас начался самый смертоносный период для представителей этой профессии с момента, когда он начал собирать информацию в 1992 году. По словам координатора программ КЗЖ на Ближнем Востоке и в Северной Африке Шерифа Мансура, организация "настаивает на том, что журналисты - это гражданские лица, выполняющие важную работу во время кризиса, и они не должны подвергаться преследованиям со стороны воюющих".

В свою очередь Общество палестинских журналистов ранее сообщило о гибели 63 палестинцев - сотрудников СМИ с момента начала Израилем боевых действий в Газе.