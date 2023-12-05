Бразилия намерена пригласить Путина на саммит G20 в сентябре 2024 года

Президент республики Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что против российского лидера ведется процесс в Международном уголовном суде, поэтому глава России должен оценить последствия

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Бразилии пригласят президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20), проведение которого запланировано в южноамериканской стране на сентябрь 2024 года, хотя Бразилиа признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского лидера по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям. Об этом в понедельник заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва.

"Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него ведется процесс [в Международном уголовном суде], он должен оценить последствия, - приводит слова главы государства местная газета Correio Brasiliense. - Поскольку Бразилия является подписавшей [Римский статут] стороной, Бразилия несет ответственность". Согласно избирательному законодательству, выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года. 13 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не принимал никаких решений насчет выдвижения на выборах главы государства 2024 года.

Ожидается, что саммит G20 в Бразилии пройдет будущей осенью, председательство в объединении перешло к этой стране 1 декабря. В G20 входят Австралия, Аргентина, Африканский Союз, Бразилия, Великобритания, Германия, Евросоюз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южно-Африканская Республика и Япония.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы причастности к военным преступлениям, "заключающимся в незаконной депортации населения", в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию. СК России 20 марта возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ, посчитав, что их действия носят заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена не имеется. В мае обвинения были предъявлены Хану и Айтале, они были объявлены в розыск. Позже в розыск объявлена Аканэ, председатель МУС Петр Хофманьский, первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт.

В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся мeждународной зaщитой, от 14 декабря 1973 года главы государств пользуются абсолютным иммyнитетом от юрисдикции иностранных государств.