В Израиле считают, что лидеры ХАМАС могли сбежать из Газы в Египет по подземным тоннелям

Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус сообщил, что до войны у движения была разветвленная сеть тоннелей под Газой, в частности, между Рафахом в секторе Газа и египетской стороной

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Израильские вооруженные силы допускают, что руководители радикального палестинского движения ХАМАС могли покинуть сектор Газа по подземным тоннелям и скрыться в Египте. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

"Это опасение существует. Это то, за чем действительно следит разведка", - сказал он в ответ на вопрос о том, опасаются ли израильские силы, что руководство ХАМАС уже покинуло сектор Газа. "Нам известно, что до войны, до 7 октября, у ХАМАС была разветвленная сеть тоннелей под Газой, у них были попытки проложить тоннели и в Израиль, а также широкая сеть тоннелей между Рафахом в секторе Газа и египетской стороной", - добавил Конрикус.

"У меня нет свежей информации о состоянии этих тоннелей, однако рабочее предположение заключается в том, что по меньшей мере некоторые из них по-прежнему действуют. И поэтому такой риск существует", - подчеркнул он.