В Израиле заявили, что обладают данными о местонахождении оставшихся заложников

Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус отказался приводить подробности

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Разведывательные службы Израиля обладают информацией о предполагаемом местонахождении оставшихся заложников. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

"Коротким ответом было бы да, у нас есть [данные]", - сказал Конрикус, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у армии какая-либо информация о предполагаемом местонахождении оставшихся заложников. "Но, как вы сказали, как вы верно предположили, я не вправе делиться этими подробностями из-за деликатности вопроса, и, конечно, это поставило бы под угрозу наши усилия в будущем. Но я могу сказать, что это ключевой приоритет", - добавил он.

Конрикус подчеркнул, что освобождение заложников является главным приоритетом для разведывательных служб Израиля, в том числе военной разведки ЦАХАЛ. Он также отметил, что Израиль намерен вернуть всех своих заложников. "Если это можно сделать путем переговоров, это здорово. А если это невозможно сделать путем переговоров, тогда мы будем действовать другими, кинетическими способами", - указал пресс-секретарь.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что палестинские радикалы из движения ХАМАС продолжают удерживать в заложниках 137 человек.