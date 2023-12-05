Киргизия и Таджикистан согласовали еще 24 км общей границы

В киргизском правительстве сообщили, что стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече

БИШКЕК, 5 декабря. /ТАСС/. Представители Киргизии и Таджикистана на очередной встрече согласовали более 24 км линии общего участка границы. Об этом сообщила пресс-служба киргизского правительства.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, в период с 29 ноября по 5 декабря 2023 года в городе Бустон Согдийской области Республики Таджикистан состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Топографические рабочие группы согласовали 24,01 км кыргызско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении.

При этом в кабмине заверили, что стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков "на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызской Республики". Сроки ее проведения не уточняются.

На данный момент Киргизия завершила процесс делимитации и демаркации госграницы со всеми соседними государствами за исключением Таджикистана.

Протяженность государственной границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации (определении госграницы с описанием ее прохождения и нанесением на карту) продолжаются с декабря 2002 года. В настоящее время определены и взаимно признаны государствами более двух третей линии прохождения рубежа. Неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия.