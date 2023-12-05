Минобороны Республики Корея опровергло данные о рекордных поставках снарядов на Украину

Сеул поставлял предметы военного назначения, такие как каски, аптечки, миноискатели, но не оружие, отметили в ведомстве

СЕУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Сеул не поставляет летальное оружие, в том числе снаряды, на Украину. Так прокомментировали в Министерстве национальной обороны Республики Корея информацию газеты The Washington Post о том, что Южная Корея "косвенно поставила" на Украину больше снарядов, чем вся Европа.

"Позиция нашего правительства совершенно не изменилась. Как мы неоднократно говорили, наши вооруженные силы поставляют гуманитарную помощь и военные предметы", - сказал официальный представитель ведомства Чон Ха Гю. Сеул поставлял предметы военного назначения, такие как каски, аптечки, миноискатели, но не оружие.

В статье The Washington Post, опубликованной 4 декабря, утверждается, что "косвенные поставки" снарядов калибра 155 мм из Южной Кореи оказались больше, чем объем поставок из Европы. "Высокопоставленные сотрудники администрации говорили со своими коллегами в Сеуле, которые были готовы [обсуждать предложения] до тех пор, пока речь шла о косвенных поставках. Поток снарядов пошел в начале года, в конечном счете это привело к тому, что Южная Корея стала для Украины более крупным поставщиком артиллерийских снарядов, чем все европейские страны в совокупности", - говорится в статье.

В Вашингтоне исходили из того, что в распоряжении Республики Корея были большие объемы снарядов, переданных ранее Соединенными Штатами. Министерство обороны США рассчитало, что около 330 тыс. снарядов калибра 155 мм могли быть поставлены за 41 день в случае согласия Сеула, отмечается в статье. Законы Республики Корея запрещают поставки летального вооружения в регионы, где идет активный конфликт.

О "косвенных поставках"

Весной газета The Dong-a Ilbo сообщила, что Республика Корея поставит США примерно 500 тыс. снарядов калибра 155 мм в форме ссуды для восполнения американских арсеналов, оскудевших из-за помощи Украине. Газета предположила, что правительство выбрало такую форму контракта, поскольку в этом случае менее вероятна передача Соединенными Штатами снарядов Украине без разрешения Республики Корея. Тогда допускалось, что американские власти не передадут южнокорейские снаряды Украине напрямую, а направят собственные, имеющиеся в распоряжении после пополнения арсенала.

Помимо этого, южнокорейский телеканал MBC сообщал, что из Южной Кореи на американские базы в Германии было отправлено не менее 300 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм из запасов южнокорейских вооруженных сил. В апреле также произошла утечка, как утверждалось, американских секретных документов. В одном из них говорилось, что глава управления национальной безопасности Ким Сон Хан якобы предложил поставить 330 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм Польше вместо прямых поставок на Украину.