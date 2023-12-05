Израиль планирует уничтожить не только ХАМАС, но и другие палестинские группировки

Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус заявил, что цель еврейского государства заключается в том, "чтобы в Газе не было никакой военной инфраструктуры"

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Израиля не остановят боевые действия после уничтожения радикального движения ХАМАС, так как планируют разбить и другие действующие в регионе палестинские группировки. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

"Наша цель заключается в том, чтобы в Газе не было никакой военной инфраструктуры, которая может представлять угрозу мирным жителям Израиля. Это включает в себя ХАМАС, "Исламский джихад", а также небольшое число еще меньших, но более радикальных террористических организаций, которые существуют, в том числе "Комитеты народного сопротивления", "Палестинский фронт освобождения" и некоторые другие", - сказал он.

"Это не только ХАМАС. И мы намерены сделать так, чтобы не существовало никакой военной структуры, которая была бы способна угрожать израильтянам. Нашей целью, конечно, является ХАМАС, который служит большим центром притяжения, однако наши операции не ограничиваются ими. С 7 октября мы вели бои и достаточно успешно уничтожали боевиков и главарей "Исламского джихада", - добавил Конрикус.

"Мы продолжим это делать, пока они не будут разбиты, пока мы не вернем домой заложников, всех 137 из них, пока не уничтожим все существующие военные угрозы и не убедимся в том, что они будут неспособны перегруппироваться после завершения боев", - резюмировал он.