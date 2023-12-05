Как сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен, это решение примут "очень скоро, вероятно, до Рождества"

СТОКГОЛЬМ, 5 декабря. /ТАСС/. Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщил в интервью газете Iltalehti министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Он отметил, что решение о производстве будет принято "очень скоро, вероятно, до Рождества", которое в Финляндии отмечается 25 декабря.

"Намерение состоит в том, чтобы поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы еще больше повысим готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", - сказал Хяккянен.

В ноябре власти Финляндии сообщили, что выделяют Киеву 20-й пакет военной помощи примерно на €100 млн. Всего Хельсинки на военные нужды Украины выделили около €1,5 млрд.