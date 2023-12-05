МИД Ирана: тема Палестины станет одной из главных на встрече глав МИД прикаспийских стран

Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что на переговорах будут обсуждаться способы прекращения "военных преступлений", совершаемых в отношении жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Палестинский вопрос станет одной из ключевых тем обсуждения на встрече глав МИД прикаспийских государств. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян по прилете в Москву.

"Разумеется, палестинский вопрос станет одним из ключевых в рамках наших переговоров с участниками встречи и особенно с принимающей стороной, Россией. Мы обсудим пути немедленного прекращения геноцида и военных преступлений, которые совершаются в отношении жителей сектора Газа и Западного берега [реки Иордан], а также вопросы обеспечения непрерывных поставок гуманитарной помощи в Газу и предотвращения вынужденного перемещения ее жителей", - приводит его слова агентство Fars.

29 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встреча министров иностранных дел прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана - состоится 5 декабря в Москве под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Также запланировано несколько двусторонних встреч Лаврова с его коллегами, добавила Захарова.