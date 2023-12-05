Тайвань открыл представительство в Монреале

Выбор места обусловлен тем, что это крупнейший город Квебека, являющегося технологическим центром Канады, рассказал глава внешнеполитического ведомства острова Джозеф У

ГОНКОНГ, 5 декабря. /ТАСС/. Тайвань открыл Тайбэйское экономическое и культурное представительство в Монреале (провинция Квебек). Как сообщило Центральное информационное агентство острова, этот офис стал четвертым постоянным представительством Тайваня в Канаде.

Церемония открытия состоялась в понедельник. Как сказал в видеообращении к участникам церемонии глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У (китайское имя - У Чжаосе), открытие офиса демонстрирует решимость острова развивать связи с Канадой. Внешнеполитическое ведомство Тайваня также отметило, что Монреаль был выбран для открытия представительства, потому что это крупнейший город в провинции Квебек, который известен как технологический центр, особенно в области разработки видеоигр и искусственного интеллекта.

Помимо Монреаля, представительства Тайваня в Канаде находятся в Ванкувере, Оттаве и Торонто.

Официально Канада не имеет дипломатических отношений с Тайванем. В настоящее время остров признают государством и поддерживают с ним дипломатические отношения 13 стран: Белиз, Ватикан, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тувалу, Эсватини.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.