В Эль-Ариш прибыли около 270 самолетов с гуманитарной помощью для жителей Газы

По данным Общества Красного полумесяца Египта, они доставили порядка 7 тыс. тонн продовольствия, медикаментов и лекарств, средств личной гигиены, палаток

КАИР, 5 декабря. /ТАСС/. Почти 270 грузовых самолетов с гуманитарной помощью для населения сектора Газа приземлились до настоящего времени в международном аэропорту города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова. Такие данные привело Общество Красного полумесяца Египта.

По его данным, с начала доставки гуманитарных грузов 12 октября до утра 5 декабря в аэропорт Эль-Ариша прибыли 262 борта. Они доставили на египетскую территорию порядка 7 тыс. тонн продовольствия, медикаментов и лекарств, средств личной гигиены, палаток. По воздушному мосту на север Синая были доставлены также несколько полевых госпиталей, которые разбиваются в Газе, десятки оборудованных машин скорой помощи.

Как отметил глава отделения египетского Красного Полумесяца в провинции Северный Синай Халед Заид, поддержка палестинцам Газы поступила от ООН, Европейского союза, Всемирной продовольственной программы, Международной федерации Красного Креста, Всемирной организации здравоохранения, гуманитарной группы "Врачи без границ". Свои самолеты в Эль-Ариш с помощью жителям анклава до сих пор направила 31 страна.

По данным департамента информационной политики МЧС России, с начала гуманитарной миссии 12 рейсами авиации МЧС в Эль-Ариш доставлено более 288 тонн продуктов питания, медикаментов, одежды, обуви и других предметов первой необходимости.